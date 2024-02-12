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Стежив за ЗСУ з власного гаражу. У Кіровоградській області затримали агента РФ

Кропивницький, Понеділок 12 лютого 2024 10:33
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Стежив за ЗСУ з власного гаражу. У Кіровоградській області затримали агента РФ Фото: агент РФ стежив за ЗСУ з власного гаражу у Кіровоградській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Кіровоградській області російського інформатора. Він облаштував "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ у власному гаражі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть у спецслужбі, найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

Гараж став "спостережним пунктом"

"Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував "спостережний пункт" у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції", - вказали на цікаву деталь в СБУ.

Крім того, агент обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина.

Методи маскування

Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій. Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні.

СБУ затримала агента РФ у Кіровоградській області (t.me/SBUkr)

Що відомо про агента РФ

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території Росії.

"Перед початком повномасштабного вторгнення РФ він приїхав в Україну, щоб продати тут усе належне йому майно і повернутися до країни-агресора. У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував у Кіровоградській області, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів", - додали у відомстві.

У разі виконання ворожих завдань, загарбники обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, раніше СБУ затримала "законсервованого" агента російської спецслужби, який влаштувався на оборонний завод у Кіровоградській області. Він почав "допомагати" ФСБ РФ після того, як тривалий час працював на підприємствах країни-агресора.

Крім того, СБУ затримали жителя Кіровоградської області, який за вказівкою ФСБ РФ допомагав підготувати удари по авіаційній інфраструктурі в регіоні.

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Служба безпеки України Кіровоградська область
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