Стеження за журналістами Bihus.Info: ДБР доручили розслідувати справу

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) доручив розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info співробітникам Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОГПУ.
Як зазначили правоохоронці, ДБР займеться досудовим розслідуванням кримінального провадження, яке розпочали після заяви представника журналістської редакції Bihus.Info про незаконне встановлення та використання засобів негласного отримання інформації у заміському комплексі на території Київської області.
"З огляду на те, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення імовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає винятковій підслідності Державного бюро розслідувань", - уточнили в ОДП.
У свою чергу генпрокурор Андрій Костін заявив, що порушення прав журналістів підлягають ретельному розгляду та належній реакції.
В Офісі генпрокурора нагадали, що раніше було запущено платформу захисту прав журналістів. У її рамках, зокрема, правоохоронці обговорюють із журналістами подібні ситуації.
Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася у січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за журналістами Bihus.Info вели стеження кілька місяців. Це з'ясувалося після того, як відео, на якому журналісти вживають наркотичні речовини, з'явилося у мережі.
Редакція вирішила провести власне розслідування, щоб встановити, хто розпочав стеження. Вчора було оприлюднено підсумки, згідно з якими засоби відеоспостереження за журналістами встановили співробітники СБУ.
У СБУ ж відреагували, що вони мали оперативну інформацію про наявність серед клієнтів дилерів, через яких наркотики передавали іншим громадянам, окремих співробітників Bihus.Info.
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