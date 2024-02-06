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Слежка за журналистами Bihus.Info: ГБР поручили расследовать дело

Фото: ГБР поручили расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) поручил расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info сотрудникам Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОГПУ.

Как отметили правоохранители, ГБР займется досудебным расследованием уголовного производства, которое начали после заявления представителя журналистской редакции Bihus.Info о незаконном установлении и использовании средств негласного получения информации в загородном комплексе на территории Киевской области. 

"Учитывая, что к совершению указанного уголовного правонарушения предположительно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований", - уточнили в ОГП. 

В свою очередь генпрокурор Андрей Костин заявил, что нарушение прав журналистов подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее была запущена платформа защиты прав журналистов. В ее рамках, в частности, правоохранители обсуждают с журналистами подобные ситуации. 

Последняя встреча прокуроров и журналистов прошла в январе 2024 года, а следующую проведут в ближайшее время.

Скандал со слежкой за журналистами

Напомним, ранее стало известно, что за журналистами Bihus.Info вели слежку несколько месяцев. Это выяснилось после того, как видео, на котором журналисты употребляют наркотические вещества, появилось в сети. 

Редакция решила провести собственное расследование, чтобы установить, кто начал слежку. Вчера были обнародованы итоги, согласно которым, средства видеонаблюдения за журналистами установили сотрудники СБУ. 

В СБУ же отреагировали, что у них была оперативная информация о наличии среди клиентов дилеров, через которых наркотики передавали другим гражданам, отдельных сотрудников Bihus.Info.

Более детально о скандале можете узнать в материале РБК-Украина

 

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