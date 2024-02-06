Слежка за журналистами Bihus.Info: ГБР поручили расследовать дело

Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) поручил расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info сотрудникам Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОГПУ.
Как отметили правоохранители, ГБР займется досудебным расследованием уголовного производства, которое начали после заявления представителя журналистской редакции Bihus.Info о незаконном установлении и использовании средств негласного получения информации в загородном комплексе на территории Киевской области.
"Учитывая, что к совершению указанного уголовного правонарушения предположительно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований", - уточнили в ОГП.
В свою очередь генпрокурор Андрей Костин заявил, что нарушение прав журналистов подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции.
В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее была запущена платформа защиты прав журналистов. В ее рамках, в частности, правоохранители обсуждают с журналистами подобные ситуации.
Последняя встреча прокуроров и журналистов прошла в январе 2024 года, а следующую проведут в ближайшее время.
Напомним, ранее стало известно, что за журналистами Bihus.Info вели слежку несколько месяцев. Это выяснилось после того, как видео, на котором журналисты употребляют наркотические вещества, появилось в сети.
Редакция решила провести собственное расследование, чтобы установить, кто начал слежку. Вчера были обнародованы итоги, согласно которым, средства видеонаблюдения за журналистами установили сотрудники СБУ.
В СБУ же отреагировали, что у них была оперативная информация о наличии среди клиентов дилеров, через которых наркотики передавали другим гражданам, отдельных сотрудников Bihus.Info.
Более детально о скандале можете узнать в материале РБК-Украина.
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