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Стерненко заявил об остановке расследования нападения на него

Киев, Воскресенье 12 июля 2020 18:46
Стерненко заявил об остановке расследования нападения на него
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Организатора нападения не ищут

Одесский активист Сергей Стерненко заявил об остановке производства в отношении третьего нападения на него. Поиск организаторов, посредников и заказчика нападения также не происходит, утверждает активист.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как рассказал Стерненко, он получил уведомление от следователя, что производство в отношении третьего нападения на него остановили.

Активист пояснил, что формальным основанием для этого стало объявление в розыск одного из исполнителей - Александра Исайкула, которому инкриминируют хулиганство. Исайкул, по словам Стерненко, сбежал из Украины еще в марте 2019 года.

Стерненко добавил, что в мае обращался к прокурору с просьбой предотвратить остановку дела, но получил отказ.

Напомним, нападение на Стерненко произошел в 2018 году, во время которого один из нападавших - Иван Кузнецов, умер от ранения в сердце. Второй нападавший - Александр Исайкул, скрылся с места происшествия. 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия, а уже 15 июня активиста отправили под домашний арест.

РБК-Украина писало, что погибшему нападавшему - Ивану Кузнецову, суд отменил подозрение.

Кроме того, СБУ завершила расследование по делу, по которому Стерненко проходит подозреваемым.

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