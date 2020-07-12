Стерненко заявив про зупинку розслідування нападу на нього

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Організатора нападу не шукають

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив про зупинку провадження щодо третього нападу на нього. Пошук організаторів, посередників та замовника нападу також не відбувається, стверджує активіст.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів Стерненко, він отримав повідомлення від слідчого, що провадження щодо третього нападу на нього зупинили.

Активіст пояснив, що формальною підставою для цього стало оголошення у розшук одного з виконавців - Олександра Ісайкула, якому інкримінують хуліганство. Ісайкул, за словами Стерненка, втік з України ще у березні 2019 року.

Стерненко додав, що у травні звертався до прокурора з проханням запобігти зупинці справи, але отримав відмову.

Нагадаємо, напад на Стерненка стався у 2018 році, під час якого один з нападників - Іван Кузнєцов, помер від поранення в серце. Другий нападник - Олександр Ісайкул, втік з місця події. 11 червня Стерненку повідомили підозру в умисному вбивстві та носінні холодної зброї, а вже 15 червня активіста відправили під домашній арешт.

РБК-Україна писало, що загиблому нападнику - Івану Кузнєцову, суд скасував підозру.

Крім того, СБУ завершила розслідування у справі, в якій Стерненко проходить підозрюваним.