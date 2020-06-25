ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ завершила расследование по делу Стерненко

Новости » Общество     25.06.2020 - 12:17
СБУ завершила расследование по делу Стерненко
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.

Об этом в Telegram сообщил Стерненко со ссылкой на документ СБУ.

Согласно документу, СБУ завершила досудебное расследование по делу о нарушениях предусмотренных ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в четверг, 25 июня.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование… завершено", - написал Стерненко.

СБУ завершила расследование по делу Стерненко

Напомним, в 2018 году на Стерненко было совершено нападение, во время которого один из нападавших - Иван Кузнецов, получил смертельное ранение в сердце. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Как писало РБК-Украина, 15 июня Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.

Позже Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста на Киев.

На пятницу, 26 июня, назначено рассмотрение апелляции стороны защиты Стеренко относительно изменения меры пресечения.

Также сообщалось, что Ивану Кузнецову суд отменил подозрение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины расследованиеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь