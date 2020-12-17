Стерненко заявил, что его хотят арестовать

Активист Сергей Стерненко заявил, что получил ходатайство об избрании ему меры пресечения. Прокуратура просит суд взять Стерненко под стражу.

Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

Как рассказал Стерненко, ходатайство об избрании меры пресечения он получил на электронную почту. Домашний арест активиста закончился почти 3 недели назад.

"Это по делу моей необходимой обороны. Заседание будет уже завтра, 18.12, в Приморском суде в 12:00", - добавил он.

Стерненко также опубликовал копию ходатайства.

Отметим, речь идет о деле, в котором Стерненко обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него. Нападение на него произошло в мае 2018 года. Стерненко ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии скончался. Следствие расценивает его действия как превышение самообороны.

Напомним, 13 августа активисту вручили обвинительный акт. Его обвинили в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины) и в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст.263 УК Украины).

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Приморский райсуд Одессы назначил активисту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в Киеве.