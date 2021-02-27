Стерненко сам "політизував" свою справу, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що справу активіста Сергія Стерненка "політизував" він сам. За її словами, відбувалось "штучне протистояння".

За її словами, зокрема ставилася "планка на політичне замовлення, але не з боку влади".

"Так, справа політизована, але самим підсудним... Коли я лише прийшла на посаду генпрокурора, відразу почалася історія протистояння, абсолютно штучного. Коли в одному з перших своїх інтерв'ю я сказала про те, яку я бачу перспективу (у справі - ред.). Я оперувала фактами, які мені надав заступник... Тоді вже ставилася планка на політичне замовлення, але не з боку влади",- сказала вона.

Генпрокурор нагадала, що у вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук.

23 лютого в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Після чого у Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. Були повідомлення про потерпілих та затриманих.