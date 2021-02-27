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Стерненко сам "політизував" свою справу, - Венедіктова

Новость на русском → Україна, Субота 27 лютого 2021 03:12
Стерненко сам "політизував" свою справу, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що справу активіста Сергія Стерненка "політизував" він сам. За її словами, відбувалось "штучне протистояння".

Про це вона розповіла Ірина Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

За її словами, зокрема ставилася "планка на політичне замовлення, але не з боку влади".

"Так, справа політизована, але самим підсудним... Коли я лише прийшла на посаду генпрокурора, відразу почалася історія протистояння, абсолютно штучного. Коли в одному з перших своїх інтерв'ю я сказала про те, яку я бачу перспективу (у справі - ред.). Я оперувала фактами, які мені надав заступник... Тоді вже ставилася планка на політичне замовлення, але не з боку влади",- сказала вона.

Генпрокурор нагадала, що у вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук.

23 лютого в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Після чого у Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. Були повідомлення про потерпілих та затриманих.

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