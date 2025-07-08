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Остерегайтесь этих 8 ошибок: чего не стоит делать садоводам и огородникам в июле

Вторник 08 июля 2025 17:44
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Остерегайтесь этих 8 ошибок: чего не стоит делать садоводам и огородникам в июле Какие главные ошибки садоводов и огородников в июле (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Июль - самый жаркий месяц в саду и на огороде, но именно в это время неправильные действия могут испортить весь урожай. Однако после цветения важно не снизить обороты и выбрать лишь полезные для растений мероприятия.

РБК-Украина рассматривает 8 ошибок в саду и на огороде, которых лучше избегать в июле.

Забыть об уходе за земляникой после сбора ягод

В июле, сразу после урожая, важно подкормить землянику, чтобы восстановить ее силы. Пропуск этого этапа лишает растения шансов на полноценное восстановление.

Также не стоит ждать жары: при обрезке в жару кусты испытают двойной стресс. Обрезанные усики и больные листья удаляют в пасмурную погоду, чтобы избежать травм и ожогов.

Поливать огород неправильно

В жару растения особенно чувствительны к качеству воды, поэтому холодная вода из колодца может вызвать шок. Полив в самые жаркие часы (с 12 до 17 часов) - пустая трата воды и риск ожогов на листьях.

Если поливать мало, влага не достигает до корневой системы. Чрезмерный полив - еще хуже, так как вызывает загнивание корней и болезни.

Оставлять пустые грядки без растений

После сбора редиса или зелени, грядки часто остаются пустыми - и здесь сразу появляются сорняки. Считается, что посадки в июле бесполезны, поэтому участок пропадает зря.

Однако стоит сеять редьку, дайкон, батун или сидераты. Они защитят почву, а через 1-2 месяца их можно скосить и закомпостировать, обогащая землю.

Перекапывать грядки

В июле перекопка - бесполезный труд и вред для почвы. Она разрушает верхний плодородный слой и нарушает баланс микроорганизмов.

Перекопка нужна лишь осенью - тогда вы вынимаете вредителей, которые останутся зимовать на поверхности и погибнут. За лето достаточно рыхления или поверхностной обработки междурядий.

Остерегайтесь этих 8 ошибок: чего не стоит делать садоводам и огородникам в июлеИюль - часто не только сбора урожая, но и еще многих важных дел (фото: Freepik)

Сжигать растительные остатки

В засушливую пору сжигание остатков на огороде может вызвать пожар. Даже небольшой огонь и ветер - опасная смесь. Гораздо безопаснее компостировать или вывозить мусор.

Оставлять плоды на кустах

Оставленные на кустах и деревьях перезревшие овощи и фрукты теряют вкус и не хранятся. Если урожай предполагает длительное хранение, лучше собирать немного недозрелые плоды.

Многие из них созревают после уборки - томаты, яблоки, сливы. А переспевшие быстро теряют товарный вид и вкусовые качества.

Собирать урожай в неподходящую погоду

Влажные плоды, собранные во время дождя или утренней росы, часто портятся во время хранения. Капли воды на поверхности способствуют развитию гнили.

Для картофеля лучшее время - теплый, солнечный и сухой день с легким ветром. Другие овощи лучше срывают днем или до обеда, когда они еще сухие.

Оставлять плохие плоды на грядке

Многие огородники считают, что плохие плоды со временем перегниют и обогащают почву. Но на самом деле они могут быть очагом инфекции и вредителей. Лучше сразу собирать и утилизировать все больные или гнилые экземпляры.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".

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