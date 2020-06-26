От Степанова так и не получили предложений по изменению второго этапа медреформы, - эксперт

Несмотря на то, что министр здравоохранения Максим Степанов находится на посту уже почти три месяца, от него так никто и не смог получить никаких конкретных предложений по изменению второго этапа медицинской реформы. Попытки профильного комитета Верховной Рады получить от него хоть какие-то объяснения ничем не завершились.

Об этом заявил глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По словам эксперта, попытки профильного комитета Верховной Рады получить от Степанова хоть какие-то объяснения ничем не завершились из-за того, что Степанов туда не ходит.

По его мнению, первый этап медицинской реформы прошел в целом успешно, поэтому неудивительно, что с 1 апреля 2020 второй этап медицинской реформы запустили, несмотря на высказывания о том, что все неправильно и нужно менять.

"Такие сложные, многослойные и долгосрочные реформы нельзя выписать безупречно с первого раза. Они требуют постоянных корректировок и уточнений. Но этим кто-то должен заниматься", - сказал эксперт, акцентировав внимание на том, что Степанов игнорирует свои прямые обязанности.

Напомним, ранее отмечалось, что со времени назначения Максима Степанова Министром здравоохранения прошло уже три месяца, в течение которых он не один раз критиковал медицинскую реформу предшественников, но своего видения реформы так и не представил.