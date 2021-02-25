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Степанов: Украина открывает рынок биоимплантов для трансплантации

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 01:02
Степанов: Украина открывает рынок биоимплантов для трансплантации Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)
Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Кабмин принял постановление о применении трансплантации анатомических материалов человеку. Оно создает цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в Facebook.

По его словам, отечественные врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу.

"Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того, снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится более дешевой и менее болезненной для пациентов", - пояснил Степанов.

Глава Минздрава также отметил еще один важный аспект постановления - это создание рынка биоимплантов в Украине: "Упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества. Мы закладываем условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т. д. будут производиться в Украине, а не импортироваться".

Кроме того, отметил министр, это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производстве.

Напомним, для реализации проекта трансплантации в государственном бюджете на 2021 год заложили 502 млн гривен. В 2019 эта сумма составляла 112 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы. Однако через несколько дней состояние пациента ухудшилось, и он умер.

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