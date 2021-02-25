Степанов: Украина открывает рынок биоимплантов для трансплантации

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Кабмин принял постановление о применении трансплантации анатомических материалов человеку. Оно создает цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций.

По его словам, отечественные врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу.

"Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того, снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится более дешевой и менее болезненной для пациентов", - пояснил Степанов.

Глава Минздрава также отметил еще один важный аспект постановления - это создание рынка биоимплантов в Украине: "Упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества. Мы закладываем условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т. д. будут производиться в Украине, а не импортироваться".

Кроме того, отметил министр, это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производстве.