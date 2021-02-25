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Степанов: Україна відкриває ринок біоімплантів для трансплантації

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 01:02
Степанов: Україна відкриває ринок біоімплантів для трансплантації Фото: Максим Степанов (прес-служба МОЗ)
Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Кабмін прийняв постанову про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Вона створює цивілізовані умови для проведення складних і наукомістких операцій.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив у Facebook.

За його словами, вітчизняні лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру.

"Це колосально полегшує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більше шансів на одужання пацієнтів. Крім того, знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з плином сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болючою для пацієнтів", - пояснив Степанов.

Голова МОЗ також відзначив ще один важливий аспект постанови - це створення ринку біоімплантів в Україні: "Упорядковується їхні обіг, виготовлення і контроль якості. Ми закладаємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток і т. д. будуть вироблятися в Україні, а не імпортуватися".

Крім того, зазначив міністр, це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових і ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях на виробництві.

Нагадаємо, для реалізації проекту трансплантації у державному бюджеті на 2021 рік заклали 502 млн гривень. У 2019 році ця сума становила 112 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози. Однак через кілька днів стан пацієнта погіршився, і він помер.

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