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В Минздраве сообщили, сколько человек уже оштрафовали за отсутствие масок

Киев, Среда 25 ноября 2020 09:58
В Минздраве сообщили, сколько человек уже оштрафовали за отсутствие масок
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже выписали 2111 штрафов гражданам, которые находились в общественных местах без масок. Соответствующий закон вступил в силу с 21 ноября.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что такие методы направлены на то, чтобы сохранить здоровье украинских граждан и предотвратить распространение коронавируса.

"Уже четыре дня, начиная с субботы, 21 ноября, действует закон о наложении административной ответственности - штрафов, за не ношении масок в общественных местах. За это время уже было составлено 2111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", - сообщил Степанов.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за отсутствие масок у граждан в общественных местах. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

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