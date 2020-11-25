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В МОЗ повідомили, скільки осіб вже оштрафували за відсутність масок

Київ, Середа 25 листопада 2020 09:58
В МОЗ повідомили, скільки осіб вже оштрафували за відсутність масок
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні вже виписали 2111 штрафів громадянам, які перебували в громадських місцях без масок. Відповідний закон набув чинності з 21 листопада.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він додав, що такі методи спрямовані на те, щоб зберегти здоров'я українських громадян і запобігти поширенню коронавірусу.

"Уже чотири дні, починаючи з суботи, 21 листопада, діє закон про накладення адміністративної відповідальності - штрафів, через не носінні масок в громадських місцях. За цей час вже було складено 2111 постанов про накладення штрафів безпосередньо на місці", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафів за відсутність масок у громадян в громадських місцях. За таке порушення тепер загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 75% українців підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.

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