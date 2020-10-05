В Минздраве выступают за ужесточение карантинных ограничений

В Украине не нужно делать локдаун. Однако надо усиливать карантинные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, такие ограничения позволят остановить стремительное распространение коронавируса в Украине.

"Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал Степанов.

Он добавил, что в Украине 37 тысяч койко-мест и 16 745 человек больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать возвращение к более строгому карантину, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за шесть дней обнаружили менее 4 тысяч случаев коронавируса. В частности, заболел 3771 человек, всего с начала эпидемии - более 230 тысяч.