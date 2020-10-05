У МОЗ виступають за посилення карантинних обмежень

В Україні не потрібно робити локдаун. Однак треба посилювати карантинні обмеження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, такі обмеження дозволять зупинити стрімке поширення коронавірусу в Україні.

"Коли ми говоримо про більш жорсткі обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження потрібно вводити, щоб розривати ланцюг передачі захворювання", - сказав Степанов.

Він додав що в Україні 37 тисяч ліжко-місць й 16 745 людей хворих на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням COVID-19 буде погіршуватися.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше за шість днів виявили менше ніж 4 тисяч випадків коронавірусу. Зокрема, захворіла 3 771 особа, всього з початку епідемії - понад 230 тисяч.