Степанов раскрыл детали карантина выходного дня

Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

Кабинет министров рассматривает возможность введения карантина выходного дня. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов объяснил, что будет означать карантин выходного дня.

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", - сказал он.

В частности на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

Министр добавил, что окончательного решения нет и это будет не в ближайшие выходные.

Напомним, в Министерстве здравоохранения уже заявляли, что не исключают введение в Украине карантина "выходного дня".

Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.