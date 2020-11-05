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Степанов розкрив деталі карантину вихідного дня

Україна, Четвер 05 листопада 2020 01:40
Степанов розкрив деталі карантину вихідного дня
Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня. Проте остаточне рішення з цього приводу поки не ухвалене.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов пояснив, що означатиме карантин вихідного дня.

"Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тією чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Для нас головне - це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її треба стримати", - сказав він.

Зокрема на вихідні передбачається закриття розважальних центрів, театрів, кінотеатрів, фітнес-залів.

Міністр додав, що остаточного рішення немає і це буде не на найближчі вихідні.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я вже заявляли, що не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня".

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу.

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