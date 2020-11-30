Степанов проверил больницы в Житомире: есть проблемы с кислородными точками

Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов без предупреждения проверил городские больницы №1, №2 Житомира и областную клиническую больницу, которые принимают пациентов с COVID-19. В одной из них обнаружены проблемы с кислородными точками.

Об этом Степанов написал в Facebook.

Проблемы, по словам Степанова, обнаружились в Житомирской областной больнице, которая была определена для лечения пациентов с COVID-19 6 ноября.

"Договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан. В то же время там уже принимают больных с коронавирусной инфекцией, госпитализировано 11 человек", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава считает, что ситуация с инфекционным контролем в этой больнице "ужасная, ведь его нет". Врачи рассказали Степанову, что не имеют доступа к средствам индивидуальной защиты.

"Обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности их 66. Оказалось, что в статистику попадают вроде "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19", - сообщил министр.

По его информации, первые две больницы полностью обеспечены кислородом, есть даже запасы концентраторов.

Напомним, по словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в стране продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.

Как писало РБК-Украина, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.