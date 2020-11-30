Степанов перевірив лікарні в Житомирі: є проблеми з кисневими точками

Фото: Максим Степанов (прес-служба Моз)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов без попередження перевірив міські лікарні №1, №2 Житомира та обласну клінічну лікарню, які приймають пацієнтів з COVID-19. В одній з них виявлені проблеми с кисневими точками.

Про це Степанов написав у Facebook.

Проблеми, за словами Степанова, виявилися в Житомирській обласній лікарні, яка була визначена для лікування пацієнтів з COVID-19 6 листопада.

"Договір з Національною службою здоров'я у них досі не підписаний. Водночас там вже приймають хворих з коронавірусною інфекцією, госпіталізовано 11 осіб", - йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ вважає, що ситуація з інфекційним контролем в цій лікарні "жахлива, адже його немає". Лікарі розповіли Степанову, що не мають доступу до засобів індивідуального захисту.

"Виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики щодо кисневих точок. Подано було 117, в реальності їх 66. Виявилося, що в статистику потрапляють нібито "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, не відведених під лікування COVID-19", - повідомив міністр.

За його інформацією, перші дві лікарні повністю забезпечені киснем, є навіть запаси концентраторів.

Нагадаємо, за словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, в країні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Проте підготовка до їхнього розгортання ведеться.