Степанов просит усилить карантин на местах. Киев и Винница ближе всех к "красной зоне"

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание новых регионов регионов в "красную зону".
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления, (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - отметил Степанов.
По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.
Министр также призвал мэров других украинских городов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не ждать указаний сверху, а принимать контрмеры на местах, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, ученых и эпидемиологов.
Напомним, ранее Степанов заявлял, что в "красную зону" могут попасть Киев, Винницкая и Львовская области. Это означает, что регионам грозит локальный локдаун с закрытием ресторанов, запретом массовых мероприятий, ограничениями на общественном транспорте и так далее.
В первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону", поскольку превышена норма госпитализации пациентов с COVID. Превышение еще одного из показателей грозит тем, что в городе введут ограничения "красной зоны".