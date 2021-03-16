Степанов просит усилить карантин на местах. Киев и Винница ближе всех к "красной зоне"

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание новых регионов регионов в "красную зону".

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления, (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - отметил Степанов.

По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Министр также призвал мэров других украинских городов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не ждать указаний сверху, а принимать контрмеры на местах, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, ученых и эпидемиологов.