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Степанов проигнорировал комитет Рады, перед которым должен был отчитаться о медреформе

Новости » Политика     17.06.2020 - 20:14
Степанов проигнорировал комитет Рады, перед которым должен был отчитаться о медреформе
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Вместо себя министр отправил двух заместителей, хотя члены комитета планировали заслушать самого министра

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов не явился на заседание комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором должен был рассказать о планах по медицинской реформе и их соответствии требованиям МВФ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Вместо себя министр отправил двух заместителей, хотя члены комитета планировали заслушать самого министра.

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, это является очередным свидетельством того, что глава Минздрава затягивает обнародование новой концепции медреформы.

"Степанов неоднократно критиковал Уляну Супрун, называл ее действия экспериментом и призывал все менять. Но дальше слов до сих пор не продвинулся. Напомню, что министром его назначили в конце марта – а значит, было время сформировать хотя бы рамочную концепцию дальнейших действий по реформированию медицинской сферы и начать диалог. Прятаться за спинами замов долго не получится – продолжения медреформы от Украины требует МВФ. Не говоря уже о том, что состояние украинской медицины не устраивает никого – ни пациентов, ни самих медиков", - говорит политолог.

По его мнению, вопрос продолжения реформы здравоохранения нужно выносить на Раду реформ, возглавляемую Михеилом Саакашвили. А также провести открытые парламентские слушания с привлечением не только отечественных экспертов, но и представителей МВФ.

Степанов проигнорировал комитет Рады, перед которым должен был отчитаться о медреформе

Напомним, сегодня в Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования в формате видеоконференции состоялось очередное заседание, главным вопросом которого должен был стать доклад главы МОЗ о планах по корректировке медреформы.

Как ранее сообщалось, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой программе финансирования Stand-bу в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Одним из условий предоставления финансирования является продолжение медицинской реформы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степанов
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