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Комитет Рады заслушает в среду концепцию продолжения медреформы

Новости » Политика     16.06.2020 - 21:34
Комитет Рады заслушает в среду концепцию продолжения медреформы
Фото: комитеты Рады (УНИАН)

Заседание комитета состоится в формате видеоконференции

В среду, 17 июня, состоится очередное заседание комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Комитет рассмотрит предложения Министерства здравоохранения по корректировке второго этапа медицинской реформы и результаты отбора на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом говорится на сайте комитета.

Заседание комитета состоится в формате видеоконференции при участии народных депутатов, министра здравоохранения Максима Степанова и представителей международных партнеров Украины. Начало в 16:00.

Сообщается также, что согласно меморандуму МВФ по программе Stand-by, Украина взяла на себя обязательства продолжить трансформацию медицинских учреждений и реформу системы здравоохранения. В частности, украинское правительство должно продолжить реформу путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи.

Напомним, ранее о необходимости более решительных действий в реформировании медицинской отрасли подчеркнул и председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - заявил он в эфире канала 1+1.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов назвав первый этап медицинской реформы "экспериментом" и заявил, что главной целью реформы должна быть качественная и доступная медицина.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Верховная Радамедреформа
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