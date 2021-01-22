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Степанов: чтобы понять, что такое локдаун, нужно посмотреть на Европу

Киев, Пятница 22 января 2021 09:59
Степанов: чтобы понять, что такое локдаун, нужно посмотреть на Европу
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в январе не было локдауна, который есть в некоторых европейских странах. В Украине действовал жесткий карантин.

Об этом Степанов заявил во время брифинга в пятницу, 22 января.

По его словам, в Украине не было настолько жестких ограничений, как в Европе.

"Давайте не называть это локдауном - это карантин с жесткими ограничениями. Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны, как они вводят локдаун, и какие ограничения действуют у них", - сказал Степанов.

Министр отметил, что в некоторых странах нельзя собираться несколькими семьями, или невозможность самостоятельно выходить из дома без предварительной записи, либо введен комендантский час.

"Это я говорю о локдаунах которые были в некоторых европейских странах. У нас были жесткие карантинные мероприятия", - добавил Степанов.

Также Степанов сообщал, что в Украине удалось сбить волну коронавируса.

При этом в Кабинете министров заявили, что жесткие карантинные меры позволили выйти Украине на определенное плато. Более подробный анализ эффективности жесткого карантина будет представлен на следующей неделе.

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Новости Украины Общество Максим СтепановКарантинКоронавирусЛокдаун

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