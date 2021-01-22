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Степанов: щоб зрозуміти, що таке локдаун, потрібно подивитися на Європу

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 09:59
Степанов: щоб зрозуміти, що таке локдаун, потрібно подивитися на Європу
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні в січні не було локдауну, який є в деяких європейських країнах. В Україні діяв жорсткий карантин.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у п'ятницю, 22 січня.

За його словами, в Україні не було настільки жорстких обмежень, як в Європі.

"Давайте не називати це локдауном - це карантин з жорсткими обмеженнями. Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни, як вони вводять локдаун, і які обмеження діють у них", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що в деяких країнах не можна збиратися кількома сім'ями, або неможливість самостійно виходити з дому без попереднього запису, або введено комендантську годину.

"Це я кажу про локдауни які були в деяких європейських країнах. У нас були жорсткі карантинні заходи", - додав Степанов.

Також Степанов повідомляв, що в Україні вдалося збити хвилю коронавірусу.

При цьому у Кабінеті міністрів заявили, що жорсткі карантинні заходи дозволили Україні вийти на певний плато. Більш докладний аналіз ефективності жорсткого карантину буде представлений наступного тижня.

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