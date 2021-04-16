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Степанов: мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 10:22
Степанов: мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники Фото: Степанов отрицает новые ограничения на праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Министерство здравоохранения Украина не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

Об этом 16 апреля возле Верховной рады журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о возможности введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники. По его словам, будет "особый режим".

Ранее сообщалось, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверное буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, заявлял главный санврач.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале "Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине".

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