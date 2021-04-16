Степанов: ми не плануємо нових карантинних обмежень на свята
Міністерство охорони здоров'я Україна не планує виступати за запровадження нових обмежень на великодні та травневі свята. Адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість.
Про це 16 квітня біля Верховної ради заявив журналістам міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - сказав Степанов.
Міністр зазначив, що епідситуація одразу починає покращуватися, як тільки всі дотримуються карантинних правил. Він також висловив надію, що до свят Київ може вийти з "червоної" зони карантину.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про можливість запровадження посилених обмежень на Великдень і на травневі свята. За його словами, буде "особливий режим".
Раніше повідомлялось, що зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Великодня, заявляв головний санлікар.
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