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Степанов передал в Кабмин законопроект о "реанимации" порта Рени

НовостиИнфраструктура    31.05.2018 - 13:34
Фото: Максим Степанов (facebook.comStepanovMV)
Фото: Максим Степанов (facebook.comStepanovMV)

В порту планируют снизить налоги на прибыль для крупных инвесторов

В порту Рени на юге Одесской области планируют снизить налоги на прибыль для крупных инвесторов. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, передает пресс-служба администрации.

По словам Степанова, для этого в ОГА совместно с АМПУ разработали законопроекты о внесении изменений в закон Украины «О специальной экономической зоне «Рени», а также в Налоговый кодекс. Степанов передал эти документы премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Порт Рени в Одесской области в начале 90-х перегружал 10 миллионов тонн в год, а в 2017-ом — только 200 тысяч тонн. Порт в долгах по заработной плате, перед городом. На его территории функционирует специальная экономическая зона, но только на бумаге. Порт находится в коме: либо умрет, либо мы его реанимируем. Одесская ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины разработали законопроект, который касается внесения изменений в закон Украины «О специальной экономической зоне «Рени», а также в Налоговый кодекс. Он предполагает введение льгот на налоги на прибыль для крупных инвесторов. Первые три года — нулевая ставка, следующие три года — 50% от действующей ставки, через 6 лет — налогообложение по общим ставкам", — заявил во время форума Ukrainian Ports Forum-2018 Степанов.

Отметим, также изменениями предлагается продлить срок функционирования в порту Рени специальной экономической зоны еще на 10 лет. Идею с внесением изменений поддержал и вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Вопрос, поднятый руководителем Одесской области Максимом Степановым по свободной экономической зоне для восстановления или реанимации порта Рени, абсолютно поддерживается правительством. Потому что в наших непростых экономических условиях должны быть креативные подходы, чтобы обеспечить эффективность ведения работ, в том числе, в порту Рени, который к сожалению, по разным причинам, находится сейчас в плохом состоянии», — подчеркнул Кистион.

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Теги публикации: Максим Степанов, Одесса, порт, Рени  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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