Степанов передав до Кабміну законопроект про "реанімацію" порту Рені

У порту планують знизити податки на прибуток для великих інвесторів

В порту Рені на півдні Одеської області планують знизити податки на прибуток для великих інвесторів. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, передає прес-служба адміністрації.

За словами Степанова, для цього в ОДА спільно з АМПУ розробили законопроекти про внесення змін у закон України «Про спеціальну економічну зону «Рені», а також у Податковий кодекс. Степанов передав ці документи прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Порт Рені в Одеській області на початку 90-х запруджував 10 мільйонів тонн у рік, а в 2017-му — лише 200 тисяч тонн. Порт в борги по заробітній платі, перед містом. На його території функціонує спеціальна економічна зона, але тільки на папері. Порт знаходиться в комі: або вмре, або ми його реанімуємо. Одеська ОДА спільно з Адміністрацією морських портів України розробили законопроект, який стосується внесення змін в закон України «Про спеціальну економічну зону «Рені», а також у Податковий кодекс. Він передбачає введення пільг на податки на прибуток для великих інвесторів. Перші три роки — нульова ставка, наступні три роки — 50% від чинної ставки, через 6 років — оподаткування за загальними ставками", — заявив під час форуму Ukrainian Ports Forum-2018 Степанов.

Зазначимо, також змінами пропонується продовжити термін функціонування в порту Рені спеціальної економічної зони ще на 10 років. Ідею з внесенням змін підтримав і віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.

"Питання, порушене керівником Одеської області Максимом Степановим по вільній економічній зоні для відновлення або реанімації порту Рені, абсолютно підтримується урядом. Тому що в наших непростих економічних умовах повинні бути креативні підходи, щоб забезпечити ефективність ведення робіт, в тому числі, в порту Рені, який на жаль, з різних причин, перебуває зараз у поганому стані», — підкреслив Кістіон.