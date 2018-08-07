Степанов: в Одессе обострилась борьба с коррупцией в портах

Из-за борьбы Степанова с коррупцией в портах в местной экоинспекции активизировали сопротивление

В Одессе обострилась борьба с коррупцией в портах. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, передает его пресс-служба.

Речь идет о борьбе Степанова со взяточничеством в экоинспекции, представители которой останавливают суда и фактически вымогают у них взятки.

Степанов утверждает, что судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное "украинское предостережение", в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту надо включить в дисбурсментский счет дополнительно 3-5 тысяч долларов в связи с осуществлением "экологического контроля". Об этой ситуации председатель ОГА сообщил премьер-министру Владимиру Гройсману.

В связи с этим, представители экоинспекции требовали провести антикоррупционную экспертизу письма главы ОГА к премьеру, в котором Степанов просит разогнать экоинспекцию Северо-Западного региона Черного моря как структуру, которая занимается коррупцией в портах. Экспертизу доверили Всеукраинскому антикоррупционному форуму институтов гражданского общества.

"В заключении значится, что анализ моего письма дает экоинспекции Северо-Западного региона право обращаться в НАБУ, НАПК и САП с тем, чтобы они проверили, нет ли в действиях Степанова признаков коррупционного правонарушения? То есть меня обвинили в коррупции за то, что я пытаюсь разогнать коррупцию... Поэтому посоветовал им идти обращаться - жду Антикоррупционный космический совет народов галактики", - заявил Степанов.

Напомним, 31 июля Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, обвинив в причастности к коррупционным схемам, что приводит к задержке иностранных судов и наносит вред международному имиджу государства. "Экоинспекция отчитывается о 300 тысячах долларов, заработанных в бюджет с начала года. Это против миллионов долларов, которые теряют мировые компании во время вынужденного простоя в портах", - отметил глава ОГА.

При этом отсутствие нормативно-правовой базы для деятельности инспекторов и создает предпосылки для коррупции. Как отметил Степанов, "не имея регламентированных процедур, на свое усмотрение они осуществляют отбор проб воды и проводят их анализы, что приводит умышленной задержке судов на длительное время, что означает уплату денежных средств в виде штрафов".