Степанов: в Одесі загострилася боротьба із корупцією у портах

Через боротьбу Степанова з корупцією в портах у місцевій екоінспекції активізували спротив

В Одесі загострилася боротьба із корупцією у портах. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Мова йде про боротьбу Степанова із хабарництвом у екоінспекції, представники якої зупиняють суда і фактично вимагають у них хабарі.

Степанов стверджує, що судновласники навіть включають до договорів фрахтування спеціальне «українське застереження», в якому попереджають фрахтувальників, що для запобігання затримки судна в українському порту треба включити до дисбурсментського рахунку додатково 3-5 тисяч доларів у зв'язку зі здійсненням «екологічного контролю». Про цю ситуацію голова ОДА повідомив прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

У зв’язку з цим, представники екоінспекції вимагали провести антикорупційну експертизу листа голови ОДА до прем’єра, в якому Степанов просить розігнати екоінспекцію Північно-Західного регіону Чорного моря як структуру, що займається корупцією в портах. Експертизу довірили Всеукраїнському антикорупційному форуму інститутів громадського суспільства.

"У висновку значиться, що аналіз мого листа дає екоінспекції Південно-Західного регіону право звертатися до НАБУ, НАЗК та САП з тим, щоб вони перевірили, а чи немає в діях Степанова ознак корупційного правопорушення? Тобто мене звинуватили в корупції за те, що я намагаюся розігнати корупцію… Тож порадив їм іти звертатися - чекаю на Антикорупційну космічну раду народів галактики", - заявив Степанов.

Нагадаємо, 31 липня Степанов ініціював ліквідацію Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, звинувативши в причетності до корупційних схем, що призводить до затримки іноземних суден і завдає шкоди міжнародному іміджу держави. "Екоінспекція звітує про 300 тисяч доларів, зароблених до бюджету з початку року. Це проти мільйонів доларів, які втрачають світові компанії під час вимушеного простою в портах", - зазначив губернатор.

При цьому відсутність нормативно-правової бази для діяльності інспекторів та створює передумови для корупції. Як зауважив Степанов, "не маючи регламентованих процедур, на власний розсуд вони здійснюють відбір проб води та проводять їх аналізи, що приводить умисної затримки суден на тривалий час, що означає сплату коштів у вигляді штрафів".