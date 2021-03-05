Степанов объяснил, почему Украина закупает вакцины через Crown Agents
Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему Украина закупает вакцины от коронавируса через британскую компанию Crown Agents. По его словам, это было требование производителей.
Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".
Ранее Степанов объяснил смену оператора по приобретении вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".
"Есть договор о конфиденциальности. Это требование производителя о конфиденциальности", - сказал министр.
Напомним, Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которая предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти до разрыва контракта с производителем.
Компания-посредник Crown Agents получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.