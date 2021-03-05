Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини через Crown Agents

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини від коронавірусу через британську компанію Crown Agents. За його словами, це була вимога виробників.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

Раніше Степанов пояснив зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

"Є договір про конфіденційність. Це вимога виробника щодо конфіденційності", - сказав міністр.

Нагадаємо, МОЗ України підписав угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.