ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини через Crown Agents

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 00:18
Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини через Crown Agents Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому Україна закупає вакцини від коронавірусу через британську компанію Crown Agents. За його словами, це була вимога виробників.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

Раніше Степанов пояснив зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

"Є договір про конфіденційність. Це вимога виробника щодо конфіденційності", - сказав міністр.

Нагадаємо, МОЗ України підписав угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина Максим Степанов вакцина від коронавірусу
NEWS
Степанов розповів, яка область найближче до потрапляння в "червону зону" карантину
Степанов розповів, яка область найближче до потрапляння в "червону зону" карантину
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"