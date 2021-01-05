ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ужесточение карантина в период с 8 по 24 января необходимо для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине. Он также считает, что локдаун уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Самые читаемые новости

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

"Мы исходили из того, что карантинные ограничения будут действовать на территории страны 16 дней - это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мер", - сказал министр.

По словам Степанова, ужесточение карантина нужно, чтобы потом не вводить никаких локдаунов.

"Чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы до весны - до апреля, мая - не вводить локдаунов, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19, чтобы выдержала наша медицинская система", - сказал он.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Также ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Локдаун