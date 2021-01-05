Степанов пояснив необхідність введення жорсткого карантину в січні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що посилення карантину в період з 8 по 24 січня необхідно для того, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу в Україні. Він також вважає, що локдаун зменшить навантаження на медичну систему.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

"Ми виходили з того, що карантинні обмеження будуть діяти на території країни 16 днів - це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19. Це та міра, яка необхідна для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів", - сказав міністр.

За словами Степанова, посилення карантину потрібно, щоб потім не вводити ніяких локдаунів.

"Щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб до весни - до квітня, травня - не вводити локдаунів, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19, щоб витримала наша медична система", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. В цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину, попри зниження захворюваності COVID-19.