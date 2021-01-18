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Степанов про необхідність карантину: захворюваність залишається на високому рівні

Київ, Понеділок 18 січня 2021 09:04
Степанов про необхідність карантину: захворюваність залишається на високому рівні
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні ситуація з коронавірусом залишається напруженою. Уряд вважає за необхідне нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українцям необхідно дочекатися наступного тижня, щоб поступово почати повертатися до більш комфортного життя.

"Ситуація з COVID-19 досить напружена. Кількість хворих, яка є, залишається на досить високому рівні і змушує нас триматися карантину. У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами", - заявив Степанов.

Міністр додав, що за минулий тиждень в країні виявили 44 620 випадків коронавірусу. У порівнянні з позаминулим тижнем - це на більш ніж 3,5 тисячі більше. Тоді було зафіксовано 41 063 випадку.

При цьому за тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб, що майже на 3 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 3034 нових випадки коронавірусу. Це мінімум з 28 вересня.

Зазначимо, зараз в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. При цьому уряд не планує продовжувати жорсткі обмеження. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, надалі прогнозується зростання захворюваності COVID-19.

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