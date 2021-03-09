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Степанов назвал "заказчиков" антивакцинальной кампании в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 10:13
Степанов назвал "заказчиков" антивакцинальной кампании в Украине Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине развернута антивакцинальная кампания. Она направлена на то, чтобы оказать давление на национальную безопасность Украины.

Об этом Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, за этой антивакцинальной кампанией стоят политические силы и эксперты, которые хотят, чтобы в Украине использовали вакцину российского производства.

"В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Одним из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира - тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca остальные вакцины. А использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре", - заявил Степанов.

Также министр отметил, что проводниками "антивакцинальной вакханалии" являются политические деятели и эксперты, которые "считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая не хорошая".

Степанов добавил, что сейчас распространяется много фейков о вакцинации в стране. Одним из таких он назвал появление тяжелых побочных эффектов.

"На 20 тысяч прививок мы получили 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Мы фиксируем любые сообщения о побочных эффектах от вакцинации - начиная от покраснения кожи до повышения температуры. Никаких тяжелых последствий вакцинации в Украине не зафиксировано. У нас был один случай, когда, чтобы перестраховаться, был медицинский уход за пациентом - у него была в течение нескольких дней повышенная температура", - пояснил министр.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация в стране идет не по плану. По словам Степанова, до конца прошлой недели должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок, пока вышли на 3 тысячи.

Также сообщалось, что вакцинация идет медленными темпами из-за небольшого количества мобильных медбригад.

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