Степанов назвал "заказчиков" антивакцинальной кампании в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине развернута антивакцинальная кампания. Она направлена на то, чтобы оказать давление на национальную безопасность Украины.

По его словам, за этой антивакцинальной кампанией стоят политические силы и эксперты, которые хотят, чтобы в Украине использовали вакцину российского производства.

"В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Одним из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира - тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca остальные вакцины. А использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре", - заявил Степанов.

Также министр отметил, что проводниками "антивакцинальной вакханалии" являются политические деятели и эксперты, которые "считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая не хорошая".

Степанов добавил, что сейчас распространяется много фейков о вакцинации в стране. Одним из таких он назвал появление тяжелых побочных эффектов.

"На 20 тысяч прививок мы получили 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Мы фиксируем любые сообщения о побочных эффектах от вакцинации - начиная от покраснения кожи до повышения температуры. Никаких тяжелых последствий вакцинации в Украине не зафиксировано. У нас был один случай, когда, чтобы перестраховаться, был медицинский уход за пациентом - у него была в течение нескольких дней повышенная температура", - пояснил министр.