Степанов назвав "замовників" антивакцинальної кампанії в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні розгорнута антивакцинальна кампанія. Вона спрямована на те, щоб чинити тиск на національну безпеку України.

Про це Степанов заявив під час брифінгу .

За його словами, за цією антивакцинальною кампанією стоять політичні сили та експерти, які хочуть, щоб в Україні використовували вакцину російського виробництва.

"В інформаційному просторі країни розгорнута цілеспрямована антивакцинальна кампанія. Одним з можливих замовників антивакцинальної істерії, в тому числі є люди, які всіма правдами і неправдами хочуть, щоб Україна не використала вакцини провідних країн світу, які виготовлені провідними компаніями світу - той же Covishield, Pfizer, AstraZeneca інші вакцини. А використовували тільки вакцину, яка виготовляється в країні-агресорі", - заявив Степанов.

Також міністр зазначив, що провідниками "антивакцинальної вакханалії" є політичні діячі та експерти, які "вважають за потрібне коментувати, яка вакцина гарна, а яка не гарна".

Степанов додав, що зараз поширюється багато фейків про вакцинації в країні. Одним з таких він назвав появу тяжких побічних ефектів.

"На 20 тисяч щеплень ми отримали 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Ми фіксуємо будь-які повідомлення про побічні ефекти від вакцинації - починаючи від почервоніння шкіри до підвищення температури. Ніяких важких наслідків вакцинації в Україні не зафіксовано. У нас був один випадок, коли, щоб перестрахуватися, був медичний догляд за пацієнтом - у нього була протягом кількох днів підвищена температура", - пояснив міністр.