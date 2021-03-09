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Степанов назвав "замовників" антивакцинальної кампанії в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 10:13
Степанов назвав "замовників" антивакцинальної кампанії в Україні Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні розгорнута антивакцинальна кампанія. Вона спрямована на те, щоб чинити тиск на національну безпеку України.

Про це Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, за цією антивакцинальною кампанією стоять політичні сили та експерти, які хочуть, щоб в Україні використовували вакцину російського виробництва.

"В інформаційному просторі країни розгорнута цілеспрямована антивакцинальна кампанія. Одним з можливих замовників антивакцинальної істерії, в тому числі є люди, які всіма правдами і неправдами хочуть, щоб Україна не використала вакцини провідних країн світу, які виготовлені провідними компаніями світу - той же Covishield, Pfizer, AstraZeneca інші вакцини. А використовували тільки вакцину, яка виготовляється в країні-агресорі", - заявив Степанов.

Також міністр зазначив, що провідниками "антивакцинальної вакханалії" є політичні діячі та експерти, які "вважають за потрібне коментувати, яка вакцина гарна, а яка не гарна".

Степанов додав, що зараз поширюється багато фейків про вакцинації в країні. Одним з таких він назвав появу тяжких побічних ефектів.

"На 20 тисяч щеплень ми отримали 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Ми фіксуємо будь-які повідомлення про побічні ефекти від вакцинації - починаючи від почервоніння шкіри до підвищення температури. Ніяких важких наслідків вакцинації в Україні не зафіксовано. У нас був один випадок, коли, щоб перестрахуватися, був медичний догляд за пацієнтом - у нього була протягом кількох днів підвищена температура", - пояснив міністр.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація в країні йде не за планом. За словами Степанова, до кінця минулого тижня повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень, поки вийшли на 3 тисячі.

Також повідомлялося, що вакцинація йде повільними темпами з-за невеликої кількості мобільних медбригад.

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