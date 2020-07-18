Степанов назвал сроки запуска единой системы по трансплантации

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Система была заказана еще в 2018 году, но "никто не может найти флешку"

Единую информационную систему по вопросам трансплантации в Украине намерены запустить 1 января 2021 года. В этой системе будет база данных доноров и реципиентов.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в рамках разработки Единой государственной информационной системы по вопросам трансплантации планируют составить реестры доноров, а также реципиентов - людей, которые нуждаются в пересадке органов.

"Она была заказана в декабре 2018 года… сразу перечислили немного больше 26 млн гривен на создание этой системы. В мае 2019 года тогдашнее руководство Минздрава подписало акт о принятии данной системы. Судя по акту, приняли ее на какой-то флешке, никто эту флешку найти не может. На баланс эта система поставлена не была", - отметил Степанов.

Он также отметил, что техническое задание на разработку той системы не предусматривало поиск донора и реципиента, а это "недопустимые вещи".

"Задача, которая поставлена перед специалистами, чтобы мы смогли эту систему усовершенствовать, разработать и запустить уже с 1 января. Я очень хочу, чтобы мы запустились с первого января. Там очень много нужно сделать", - добавил министр.

Напомним, ранее Степанов в интервью РБК-Украина рассказал, что в этом году выделен 1 млрд гривен на трансплантацию для украинцев в зарубежных клиниках; при этом, по его словам, львиную долю этого лечение можно обеспечить в Украине.

Также сообщалось, что в Украине увеличат число больниц для трансплантации органов.