В Украине увеличат число больниц для трансплантации органов

Фото: операционная комната (pixabay)

Операции по пересадке органов в Украине стоят в несколько раз дешевле, чем за рубежом

Украина будет развивать отрасль трансплантации органов. Количество медицинских учреждений, которые смогут предоставлять такие услуги, будет увеличена.

Об этом сообщили в Офисе президента.

По словам Владимира Зеленского, до сих пор отрасль трансплантации в Украине не развивалась должным образом, соответственно, украинцам приходилось делать такие операции за границей, переплачивая в несколько раз.

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", - считает президент.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав уже начал формировать расширенный перечень больниц, которые смогут предоставлять услуги по трансплантации органов. По мнению Степанова, в перспективе развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

Напомним, в конце прошлого года президент Зеленский подписал закон для построения системы трансплантации в Украине.

Через полгода Минздрав создал отдельное подразделение, которое будет заниматься конкретно развитием указанной отрасли.

Также РБК-Украина сообщало о стоимости операций по пересадке органов в Украине.

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Автор: Роман Калиниченко