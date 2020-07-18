Степанов назвав терміни запуску єдиної системи з трансплантації

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Система була замовлена ще в 2018 році, але "ніхто не може знайти флешку"

Єдину інформаційну систему з питань трансплантації в Україні мають намір запустити 1 січня 2021 року. В цій системі буде база даних донорів і реципієнтів.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в рамках розробки Єдиної державної інформаційної системи з питань трансплантації планують скласти реєстри донорів, а також реципієнтів - людей, які потребують пересадки органів.

"Вона була замовлена в грудні 2018 року... одразу перерахували трохи більше 26 млн гривень на створення цієї системи. У травні 2019 року тодішнє керівництво МОЗ підписало акт про прийняття даної системи. Судячи з акту, прийняли її на якийсь флешці, ніхто цю флешку знайти не може. На баланс ця система поставлена не була", - зазначив Степанов.

Він також зазначив, що технічне завдання на розробку тієї системи не передбачало пошук донора і реципієнта, а це "неприпустимі речі".

"Завдання, яке поставлено перед фахівцями, щоб ми змогли удосконалити цю систему, розробити і запустити вже з 1 січня. Я дуже хочу, щоб ми запустилися з першого січня. Там дуже багато треба зробити", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що цього року виділено 1 млрд гривень на трансплантацію для українців у зарубіжних клініках; при цьому, за його словами, левову частку цього лікування можна забезпечити в Україні.

Також повідомлялося, що в Україні збільшать число лікарень для трансплантації органів.