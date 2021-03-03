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Степанов: до кінця тижня маємо вийти на 10 000 вакцинованих на добу

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 12:03
Степанов: до кінця тижня маємо вийти на 10 000 вакцинованих на добу Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні до кінця тижня має вийти на рівень не менше 10 000 щеплених осіб на добу. На сьогодні основне завдання - забезпечити постачання вакцин.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вакцинація йде тим шляхом, який ми запланували... До кінця цього тижня я поставив завдання, щоб було не менше 10 000 ми вакцинували на добу медичних працівників або бійців ООС. Далі ми поступово будемо нарощувати кількість", - зазначив Степанов.

За його словами, можливості української медичної системи - вакцинувати від 5 до 7 млн осіб на місяць.

"Головне, щоб була доступна вакцина, тому що зараз зриваються контракти і переносяться дати поставок", - додав Степанов.

Нагадаємо, на сьогодні від коронавірусу в Україні вакцинували вже 6 888 осіб. А за минулу добу - 1 983.

Крім того, Степанов зазначив, що Україна готова до третьої хвилі COVID.

"Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо згладити ми з вами. Відповідь проста - вакцинація", - зазначив міністр.

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