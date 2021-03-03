Степанов: до кінця тижня маємо вийти на 10 000 вакцинованих на добу

Вакцинація в Україні до кінця тижня має вийти на рівень не менше 10 000 щеплених осіб на добу. На сьогодні основне завдання - забезпечити постачання вакцин.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вакцинація йде тим шляхом, який ми запланували... До кінця цього тижня я поставив завдання, щоб було не менше 10 000 ми вакцинували на добу медичних працівників або бійців ООС. Далі ми поступово будемо нарощувати кількість", - зазначив Степанов.

За його словами, можливості української медичної системи - вакцинувати від 5 до 7 млн осіб на місяць.

"Головне, щоб була доступна вакцина, тому що зараз зриваються контракти і переносяться дати поставок", - додав Степанов.