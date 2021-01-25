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Степанов о карантинных зонах: вернем через неделю, нужен анализ

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине введут карантинные зоны через неделю. За это время Министерство здравоохранения планирует провести анализ эпидемиологической ситуации в различных регионах.

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Об этом на брифинге в понедельник, 25 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина возвращается к адаптивному карантину.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине закончился жесткий карантин, который длился с 8 по 24 января. Сейчас вся страна находится в "оранжевой" карантинной зоне.

Также РБК-Украина писало, что жесткий карантин в стране решили не продлевать из-за улучшения статистики по коронавирусу.

Отметим, эксперты оценили эффективность январского локдауна, однако их мнения разделились.

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