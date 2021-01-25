Мнения разделились: эксперты оценили эффективность январского локдауна

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Локдаун в Украине закончился 25 января. Эксперты оценили его эффективность, мнения разделились.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Своим путем. Почему в Европе ужесточают карантин, а в Украине ослабляют".

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград считает, что ситуацию с эпидемией удалось стабилизировать. И в этом помог не только локдаун, но и карантин выходного дня.

Также, по ее словам, в Украине пошел спад заболеваемости. И эта тенденция позволяет рассматривать "оранжевый уровень" ограничений как самый оптимальный, отметила она.

"Разбив карантин на два таких этапа, в конце концов мы получили суммарный эффект, который бы могли иметь от очень строгих ограничений, которые мы сегодня наблюдаем во многих европейских странах", - отметила Виноград.

Вместе с тем, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский считает, что на фоне праздников в Украине и без того было снижение заболеваемости, а локдаун можно было приберечь к более сложным временам.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк объяснил, что эффект наступает через несколько недель.

"По количеству новых случаев вы видите его через одну-две недели, по другим показателям - через три-четыре недели", - сказал он.

Напомним, январский локдаун в Украине закончился, страна вернулась к ограничениям "оранжевой" зоны карантина.