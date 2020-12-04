ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Степанов: карантин выходного дня не дал эффекта, на который рассчитывали

Пятница 04 декабря 2020 02:32
Степанов: карантин выходного дня не дал эффекта, на который рассчитывали
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Карантин выходного дня в Украине не дал ожидаемого эффекта. Однако количество больных коронавирусом уменьшилось.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Он подчеркнул, что в министерстве рассчитывали на "максимальный эффект" от карантина.

"Максимальный эффект предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% от количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики заболеваемости, даже два дня подряд. Мы видим, что цифры меньше, чем было на прошлой неделе, но мы не достигли эффекта, на который рассчитывали”, - сказал Степанов.

Также, по словам министра, выполнение карантинных мероприятий не было совершенным.

Ранее Степанов заявлял, что карантин выходного дня в Украине позволил снизить количество больных COVID-19.

РБК-Украина писало, что правительство планирует ввести ограничения во время праздников на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Максим СтепановКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь