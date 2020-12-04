ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Степанов: карантин вихідного дня не дав ефекту, на який розраховували

П'ятниця 04 грудня 2020 02:32
Степанов: карантин вихідного дня не дав ефекту, на який розраховували
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Карантин вихідного дня в Україні не дав очікуваного ефекту. Однак кількість хворих на коронавірус зменшилася.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

Він наголосив, що в міністерстві розраховували на "максимальний ефект" від карантину.

"Максимальний ефект передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% від кількості захворівших. Ми зараз бачимо зниження динаміки захворюваності, навіть два дні поспіль. Ми бачимо, що цифри менші, ніж було на минулому тижні, але ми не досягли ефекту, на який розраховували”, - сказав Степанов.

Також, за словами міністра, виконання карантинних заходів не було досконалим.

Раніше Степанов заявляв, що карантин вихідного дня в Україні дозволив зменшити кількість хворих COVID-19.

РБК-Україна писало, що уряд планує ввести обмеження під час свят на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Максим СтепановКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся