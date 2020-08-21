Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал два дня на улучшение работы медицинских "горячих линий" в регионах. Этот вопрос министр взял на личный контроль.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, на местах Департаменты здравоохранения должны наладить эффективную работу "горячих линий".

"Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории) ... Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы", - заявил Степанов.

Кроме того, на селекторном совещании с регионами обсуждались алгоритмы наблюдения за контактными лицами и работа семейных врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом; в частности, в больницах будут размещать только тяжело больных.

За минувшие сутки госпитализировали рекордное число украинцев с COVID-19 - почти 500 человек.