Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав два дні на покращення роботи медичних "гарячих ліній" в регіонах. Це питання міністр взяв на особистий контроль.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, на місцях Департаменти охорони здоров'я повинні налагодити ефективну роботу "гарячих ліній".

"Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 направляють до приватної клініки на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду фахівців) або помилково дають йому номер детективного агентства (замість лабораторії) ... Це тільки звучить смішно. А за фактом такі історії неприйнятні", - заявив Степанов.

Крім того, на селекторній нараді з регіонами обговорювалися алгоритми спостереження за контактними особами і робота сімейних лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус; зокрема, в лікарнях будуть розміщувати тільки тяжко хворих.

За минулу добу госпіталізували рекордна кількість українців з COVID-19 - майже 500 осіб.