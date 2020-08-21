Степанов жалуется на неэффективную работу таких линий
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал два дня на улучшение работы медицинских "горячих линий" в регионах. Этот вопрос министр взял на личный контроль.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
По его словам, на местах Департаменты здравоохранения должны наладить эффективную работу "горячих линий".
"Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории) ... Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы", - заявил Степанов.
Кроме того, на селекторном совещании с регионами обсуждались алгоритмы наблюдения за контактными лицами и работа семейных врачей.
Робота гарячих ліній
ДОЗи мають два дні для налагодження ефективної роботи гарячих ліній Питання тримаю на особистому контролі. Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 скеровують до приватної клініки на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду спеціалістів) або помилково дають йому номер детективної агенції (замість лабораторії)… Це тільки звучить смішно. А за фактом такі історії неприйнятні! Це та інше обговорювали щойно на селекторній нараді з регіонами. Основні питання стосуються: раннього виявлення хворих з COVID-19; роботи мобільних бригад; проведення тестувань. Вкотре акцентували увагу на алгоритми ведення осіб, які були в контакті з хворими на коронавірусну інфекцію, та питанні забезпеченості лікарень киснем. Окремо зупинилися на роботі сімейних лікарів. Там справді чимало питань, а раннє виявлення залежить саме від первинної ланки. Керівники департаментів охорони здоров’я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти та терміново їх виправити. Зокрема, додатково донести до всіх задіяних у боротьбі з COVID-19 покроковий механізм надання допомоги людям. Від звернення пацієнта з симптомами коронавірусної інфекції до сімейного лікаря до моменту госпіталізації у лікарню.Опубліковано Максим Степанов Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом; в частности, в больницах будут размещать только тяжело больных.
За минувшие сутки госпитализировали рекордное число украинцев с COVID-19 - почти 500 человек.