Степанов дал два дня на улучшение работы медицинских "горячих линий"

ДОЗи мають два дні для налагодження ефективної роботи гарячих ліній Питання тримаю на особистому контролі. Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 скеровують до приватної клініки на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду спеціалістів) або помилково дають йому номер детективної агенції (замість лабораторії)… Це тільки звучить смішно. А за фактом такі історії неприйнятні! Це та інше обговорювали щойно на селекторній нараді з регіонами. Основні питання стосуються: раннього виявлення хворих з COVID-19; роботи мобільних бригад; проведення тестувань. Вкотре акцентували увагу на алгоритми ведення осіб, які були в контакті з хворими на коронавірусну інфекцію, та питанні забезпеченості лікарень киснем. Окремо зупинилися на роботі сімейних лікарів. Там справді чимало питань, а раннє виявлення залежить саме від первинної ланки. Керівники департаментів охорони здоров’я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти та терміново їх виправити. Зокрема, додатково донести до всіх задіяних у боротьбі з COVID-19 покроковий механізм надання допомоги людям. Від звернення пацієнта з симптомами коронавірусної інфекції до сімейного лікаря до моменту госпіталізації у лікарню.