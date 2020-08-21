Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Степанов скаржиться на неефективну роботу таких ліній

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав два дні на покращення роботи медичних "гарячих ліній" в регіонах. Це питання міністр взяв на особистий контроль.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, на місцях Департаменти охорони здоров'я повинні налагодити ефективну роботу "гарячих ліній".

"Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 направляють до приватної клініки на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду фахівців) або помилково дають йому номер детективного агентства (замість лабораторії) ... Це тільки звучить смішно. А за фактом такі історії неприйнятні", - заявив Степанов.

Крім того, на селекторній нараді з регіонами обговорювалися алгоритми спостереження за контактними особами і робота сімейних лікарів.

Робота гарячих ліній Дозі мають два дні для налагодження ефективної роботи гарячих ліній Питання тримаю на особистому контролі. Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 скеровують до власності клініки на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду спеціалістів) або помилково дають йому номер детективної агенції (замість лабораторії)... Це тільки звучить смішно. А за фактом такі історії неприйнятні! Це та інше обговорювали щойно на селекторній нараді з регіонами. Основні питання стосуються: раннього виявлення хворих з COVID-19; роботи мобільних бригад; проведення тестувань. Вкотре акцентували увагу на алгоритми ведення осіб, які були в контакті з хворими на коронавірусну інфекцію, та питанні забезпеченості лікарень киснем. Окремо зупинилися на роботі сімейних лікарів. Там справді чимало питань, а раннє виявлення залежить саме від первинної ланки. Керівники департаментів охорони здоров'я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти та терміново їх виправити. Зокрема, додатково донести до всіх задіяних у боротьбі з COVID-19 покроковий механізм надання допомоги людям. Від звернення пацієнта з симптомами коронавірусної інфекції до сімейного лікаря до моменту госпіталізації у лікарню. Опубліковано Максим Степанов П'ятниця, 21 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус; зокрема, в лікарнях будуть розміщувати тільки тяжко хворих.

За минулу добу госпіталізували рекордна кількість українців з COVID-19 - майже 500 осіб.